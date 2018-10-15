В Госдуме ответили на обвинения России в организации провокаций в Арктике

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия действует в Арктике в соответствии со всеми правилами и со своей стороны не допускает провокационных действий в отношении кораблей других государств, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри заявил, что российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях в Арктике. По его словам, российских кораблей стало гораздо больше, чем в прошлые десятилетия, а самолеты пролетают очень близко. Поэтому генерал считает, что такие действия можно называть "провокацией".

"Это в очередной раз попытка со стороны стран блока НАТО главенствовать в Арктике в целях достижения своих целей. Безусловно, мы действуем в рамках всех норм международного права, и, безусловно, наши действия отвечают обороноспособности нашей страны, национальным интересам нашего государства. Подчеркиваю, мы действуем в соответствии со всеми нормами международного права. Никаких провокационных действий в отношении кораблей какого-либо государства мы не допускаем", — заявил РИА Новости Швыткин.

В конце сентября глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о новой оборонной стратегии в Арктическом регионе, задуманной в значительной степени как реакция на "угрозу" со стороны России. Министр отметил, что это поставит Арктику и Крайний Север в центр стратегии по обеспечению безопасности Соединенного Королевства.

Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что выполняло и выполняет все походы кораблей и полеты авиации в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. Россия также заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.