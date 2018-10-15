В Мадриде усомнились, что соглашение по Brexit заключат на этой неделе

МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit, скорее всего, не будет заключено на этой неделе, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.

"Три-четыре дня назад думали, что соглашение возможно на этой неделе. Сейчас похоже, что на этой неделе оно невозможно. Но эта неделя не конец срока, у нас еще есть полмесяца. Мы продолжим переговоры. Мне сложно поверить, что мы не придем к соглашению", — заявил Боррель журналистам перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Видео ответов Борреля на вопросы журналистов размещено на сайте Еврокомиссии.

Глава испанского МИД призвал "не драматизировать" ситуацию. "В Европе никогда к соглашениям не приходят раньше, чем в самый последний момент", — сказал Боррель. При этом, по его словам, проблем с заключением договоренностей между Мадридом и Лондоном по Гибралтару нет. "Не думаю, что Гибралтар проблема. Это протокол к проекту соглашения, по которому договорились с Великобританией", — сказал министр, обратив внимание, что вопрос с Ирландией, по его словам, "сложнее решить, чем вопрос с Гибралтаром".

Тема Гибралтара станет предметом отдельного протокола к общему соглашению по Brexit, заявили ранее испанские власти. Как уточнялось в сообщении правительства, "все аспекты Brexit, касающиеся Гибралтара, — предмет прямых переговоров между правительствами Испании и Великобритании, и, следовательно, будут частью специального протокола в рамках соглашения о выходе, поскольку не касаются всех членов".

Испанская комарка Кампо-де-Гибралтар, расположенная на границе с Гибралтаром, — самый бедный регион в Испании с наиболее высоким уровнем безработицы. Поэтому для жителей этого региона крайне важно сохранить возможность свободного передвижения — ежедневно границу пересекают около 12 тысяч человек, которые живут в Испании, но работают в Гибралтаре. Кроме того, испанское правительство озабочено ситуацией с контрабандой, в первую очередь, табака, из Гибралтара в Испанию, а также низким налогообложением на этой территории, чем пользуются многие иностранные компании, зарегистрированные в Гибралтаре, но реально работающие в Испании.

Накануне встречи в Люксембурге главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что ряд важных вопросов, которые относятся к договору об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, включая ирландскую границу, по-прежнему остаются нерешенными. Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления "реальной" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.