В Мадриде задержали главаря преступной группировки

МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде главу преступной группировки, занимающейся наркотрафиком, говорится в сообщении ведомства.

Лидер группировки скрылся от сотрудников правоохранительных органов в мае, во время проведения широкомасштабной операции на Канарских островах. Тогда были задержаны 43 человека, изъяты 150 килограммов кокаина и 1,5 тонны гашиша.

Лидер группировки, гражданин Колумбии, был арестован в одном из столичных отелей.

Полиция сообщает, что он собирался бежать в Португалию. Задержанный был отправлен в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова), где дал показания судье. В настоящее время он находится в предварительном заключении.