Глава МИД Великобритании считает возможным достичь договоренности по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джереми Хант считает возможным достижение договоренности об условиях отделения страны от Евросоюза, будет ли это сделано на текущей неделе, по его мнению, пока неизвестно.

"Был достигнут огромный прогресс. Остаются один или два очень сложных вопроса. Я думаю, мы сможем достигнуть этого (договоренности – ред.) Сделаем ли мы (это – ред.) на текущей неделе или нет – кто знает", — сказал он по прибытии на совет глав МИД стран ЕС.

Накануне осведомленный источник в ЕС рассказал РИА Новости, что дополнительных переговоров о Brexit до саммита лидеров стран Евросоюза 17-18 октября не запланировано, хотя ряд ключевых вопросов по отделению страны от союза остаются нерешенными. Среди этих вопросов все еще сохраняется договоренность об ирландской границе, сообщалось в Twitter главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье.

Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.