ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Против названия американской базы "Форт-Трамп" выступают 61,5% жителей Польши, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией IBRIS по заказу издания Rzeczpospolita.

Из данных исследования следует, что большинство респондентов не хотят, чтобы база американских войск называлась в честь президента США Дональда Трампа. За такое название выступают только 11,5% респондентов, а остальные не имеют определенного мнения на эту тему.

Больше всего противников называть базу "Форт-Трамп" среди жителей Варшавы — (70%), имеющих высшее образование (63%).

Исследование проводилось 5-6 октября 2018 года среди 1100 респондентов.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.