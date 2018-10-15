ВВС НАТО дважды за неделю сопровождали самолеты ВКС России, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 15 окт — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, два раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

"С 8 по 14 октября истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, дважды поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, оба вылета истребителей НАТО с целью опознания и сопровождения были проведены 11 октября.

С сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с литовской территории осуществляют бельгийские ВВС с истребителями F-16 Fighting Falcon.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.