Политолог: Киеву не удастся саботировать решения "нормандской четверки"

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Любые попытки Киева саботировать решения "нормандской четверки" будут блокироваться, заявил РИА Новости российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, Украина перешла в режим "перманентной избирательной кампании", так как президентские выборы в марте и парламентские — в октябре следующего года полностью определяют логику действий самых разных политических сил.

"Эта долгая кампания может закончиться лишь с формированием нового правительства страны – в самом конце 2019 года… Однако это не значит, что будущая украинская власть, обновив мандат, сможет отказаться от выполнения "Минска-2". Любые попытки саботажа или торпедирования со стороны Киева соглашений "нормандской четверки" будут блокироваться", — сказал собеседник агентства.

Читайте полный текст интервью Алексея Чеснакова >>