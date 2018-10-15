Политолог заявил о новых препятствиях для воссоединения Киева и Донбасса

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Попытки Киева создать автокефальную церковь и работа по ограничению русского языка ухудшают возможность переговоров с Донбассом по объединению в общее политическое пространство, заявил РИА Новости российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
По его оценке, Киев несет полную ответственность за торможение выполнения минских соглашений.
"В ближайшее время в условиях доминирования в Киеве популистской риторики ожидать выполнения мер безопасности, экономических и гуманитарных пунктов минских соглашений не приходится. Не говорят уже о политических обязательствах. В части политических мер в Киеве не только не сделали необходимые шаги по исполнению соглашений, но скорее наоборот – серьезно усложнили их реализацию", — считает Чеснаков.
Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью".
Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
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