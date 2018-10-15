Обвиняемый в домогательствах индийский министр отказался уходить в отставку

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт — РИА Новости. Государственный министр иностранных дел Индии Джавед Акбар, столкнувшийся ранее с обвинениями в сексуальных домогательствах, заявил, что не намерен покидать свой пост, пригрозив обличившим его женщинам судебными исками за клевету.

Акбар, в прошлом известный журналист, оказался в центре громкого скандала после того, как 8 октября против него с обвинительными заявлениями выступила известная журналистка Прия Рамани. Впоследствии к ее показаниями присоединились еще не менее 10 женщин. Обвинения были выдвинуты в рамках движения MeToo, призванного осудить сексуальные домогательства и разоблачить влиятельных и публичных людей, которые причастны к ним. В последнее время MeToo активно набирает популярность в США и других странах.

"Почему эта буря разразилась за несколько месяцев до проведения всеобщих выборов? Связано ли это с повесткой дня? Вам судить. Эти ложные, необоснованные и дикие обвинения нанесли непоправимый урон моей репутации и доброй воле… Это глубоко меня тревожит. Я намерен принять адекватные юридические меры", — сказал Акбар, слова которого приводит телеканал NDTV. Он также подтвердил, что не планирует покидать занимаемую им должность в связи с выдвинутыми против него обвинениями.

Госминистр, который ранее занимал высокие должности в таких крупных изданиях, как Telegraph и Asian Age, обвиняется в сексуальных домогательствах к молодым сотрудницам, преимущественно, к новичкам. Некоторые женщины утверждают, что Акбар приглашал их для проведения интервью в номера гостиниц, другие обвиняют его в непристойном поведении в его собственном офисе.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж ранее отказалась публично комментировать данные утверждения.