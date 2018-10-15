ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. КНДР и Южная Корея договорились в ближайшее время начать военные переговоры на генеральском уровне, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров властей двух корейских государств в пограничном пункте Пханмунджом.
Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. В них участвовали делегации во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем Комитета по мирному объединению родины (КНДР) Ли Сон Гвоном.