ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. КНДР и Южная Корея договорились в ближайшее время начать военные переговоры на генеральском уровне, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров властей двух корейских государств в пограничном пункте Пханмунджом.

"Юг и Север решили провести в ближайшее время военные переговоры на генеральском уровне и обсудить вопросы прекращения военной конфронтации в районах противостояния, в том числе в демилитаризованной зоне, по военной части пханмунджомской декларации (саммита), а также вопросы формирования и работы совместной военной комиссии Юга и Севера", — говорится в совместном заявлении.

Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. В них участвовали делегации во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем Комитета по мирному объединению родины (КНДР) Ли Сон Гвоном.