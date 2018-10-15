В Китае экс-главу крупной госкомпании исключили из партии за коррупцию

ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Бывший секретарь партийного комитета, председатель правления крупнейшей в Китае компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лай Сяоминь исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства, заявили в центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии Китая.

"По итогам проведенного расследования Постоянный комитет Центральной комиссии по проверке дисциплины принял решение исключить Лай Сяомина из партии, государственный комитет по надзору принял решение снять Лай Сяомина с публичной должности, все его активы, нажитые незаконным путем, будут конфискованы", — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что все документы о правонарушениях Лай Сяомина направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.

Сообщается, что бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.

China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему своих активов.

Лай Сяоминь, 1962 года рождения, начал свою профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельность. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял свою нынешнюю должность