Политолог рассказал о чиновниках АП России, курирующих работу с Донбассом

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал РИА Новости о чиновниках администрации президента РФ, которые будут курировать отношения с Донбассом в новом управлении по приграничному сотрудничеству.

Глава российского государства Владимир Путин в начале октября преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, его главой остался Олег Говорун.

"Курировать отношения с республиками Донбасса будет Алексей Филатов. Он с августа занимается тематикой Донбасса, обеспечивает необходимую работу, в том числе и в связи с проведением выборов в республиках. До этого он успешно работал в управлении, отвечал за работу с Южной Осетией. Так что нет никакого разрыва – это все чушь. Уход Максима Полякова никак не отразится на работе управления", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "минский процесс также находится в надежных руках". "Теперь этой работой занимается Алексей Дмитриевский, профессиональный дипломат, тоже давно работает в управлении. В этом своем новом качестве в минувший четверг он уже посетил Берлин, где принимал участие в рабочих консультациях представителей государств "нормандской четверки", — рассказал эксперт.

По его словам, с согласия управления по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ на выборах в Донбассе работают два политтехнолога с псевдонимами "Патриот" и "Чайка". "В Донецке и Луганске в связи с предстоящим 11 ноября голосованием работают те же самые политтехнологи, которые работали с властями республик в 2014 году – знаменитые "Патриот" и "Чайка". Я лично их знаю. Они там работают с согласия сотрудников управления по приграничному сотрудничеству. Никаких других российских политтехнологов и консультантов там нет. А о самозванцах и говорить нечего", — сказал он.

Что касается самих выборов глав самопровозглашенных республик, то они "проходят потому, что ни в коем случае нельзя допустить вакуума власти". "Минские соглашения со стороны Донбасса необходимо выполнять. Это целый комплекс политических, экономических, гуманитарных решений, проблем в сфере безопасности. Всем этим и должны заниматься власти республик", — рассказал политолог.

Кроме того, он отметил, что выборы "важно провести по правилам демократических процедур". "Для этого республиканские власти приглашают соответствующие группы наблюдателей. Избиркомы в Донецке и Луганске дали согласие на участие международных наблюдателей — из России, Европы и Америки. Так же было и на предыдущих выборах в республиках в 2014 году", — напомнил он.