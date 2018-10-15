На юге Франции один человек погиб, двое пропали без вести из-за ливней

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Один человек погиб, двое пропали без вести в результате сильных дождей в департаменте Од на юге Франции, сообщает телеканал CNews со ссылкой на заявление префекта.

Префектура департамента сообщила в Twitter, что сильные грозы продолжаются в департаменте Од, выпало более 180 миллиметров осадков. Школьный транспорт отменен в агломерации Каркасон на юге Франции.

Ранее французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в понедельник в департаменте Од на юге Франции из-за сильных дождей.