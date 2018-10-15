Представители Сирии и Крыма намерены подписать соглашения о сотрудничестве

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Крымская делегация с двухдневным официальным визитом в понедельник прибывает в Дамаск, где запланированы встречи с высшим руководством страны, переговоры и подписание соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
Программой визита предусмотрены переговоры официальной делегации с представителями сирийских министерств и ведомств под председательством Аксенова и министра экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Самир аль-Халиля. По итогам переговоров состоится подписание соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между республикой Крым и провинцией Латакия.
Стороны намерены приступить к формированию хозяйствующих структур, сообщил ранее РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Речь идет о создании совместных судоходной компании и торгового дома.