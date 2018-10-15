Южная Корея и КНДР проводят министерскую встречу по итогам саммита

ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Южная Корея и КНДР проводят в понедельник межправительственные переговоры на министерском уровне о выполнении договоренности лидеров двух корейских государств, сообщило южнокорейское министерство по делам национального объединения.

Переговоры проходят в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей надвое Корейский полуостров.

Как сообщило агентство Рёнхап, министр по делам национального объединения Республики Корея Чон Мён Гюн перед отбытием на переговоры отметил важность этой встречи для улучшения отношений Юга и Севера, для "денуклеаризации" на полуострове, предполагающей отказ КНДР от ядерного оружия.

В Пханмунджоме он встречается с председателем Комитета по мирному объединению родины КНДР Ли Сон Гвоном.

На нынешней встрече предполагается обсудить создание совместной военной комиссии и проведение оценки состояния железных дорог КНДР для транспортировки грузов из Южной Кореи с выходом на Транссиб и в Европу. Высокопоставленные представители транспортных ведомств для этого также принимают участие в переговорах.

На пхеньянской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина были подтверждены намерения добиться "денуклеаризации", налаживания отношений доверия между Вашингтоном и Пхеньяном, начала полномасштабного сотрудничества двух корейских государств. Однако против Пхеньяна продолжают действовать санкции, формально не окончена Корейская война 1950-1953 годов и пока прогресса в выполнении договоренностей КНДР с США и Южной Кореей особо не заметно.