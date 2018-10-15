Российские военные инспекторы посетят Хорватию и Ирландию

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская группа инспекторов проверит территории в Хорватии и Ирландии с 15 по 18 октября в рамках реализации Венского документа 2011 года, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

"В период с 15 по 18 октября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российские инспекторы выполнят свою миссию на территории двух европейских стран: Хорватии и Ирландии. В каждой из них они проинспектируют по одному указанному району. Как сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, площадь такого района на хорватской территории будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров, в Ирландии – порядка 15 тысяч квадратных километров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному информированию.

Добавляется, что в ходе проверки инспекторы из РФ посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанных районах военной деятельности и информацию о находящихся там формированиях и воинских частях.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).