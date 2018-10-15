Британия призывает ЕС к сотрудничеству по кибербезопасности и миграции

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания вновь призывает Евросоюз к сотрудничеству в решении вопросов миграции, кибербезопасности и терроризма, соответствующее заявление будет сделано главой МИД Британии Джереми Хантом в понедельник в ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Глава британского МИД напомнит коллегам из ЕС, что растущие глобальные угрозы, такие как миграция и кибератаки могут быть решены только в случае сохранения тесного сотрудничества. Также он отметит, что достижение соглашения по этим вопросам и сделки по Brexit в интересах всех заинтересованных сторон.

Ранее Хант поблагодарил своих коллег из восьми стран ЕС за их поддержку и сотрудничество в принятии решения о санкциях в ответ на применение и распространение химоружия.

Ожидается, что главы МИД стран ЕС, в которых примет участие Хант, на переговорах в понедельник одобрят разработанный в ЕС новый рамочный механизм для принятия санкций в ответ на применение и распространение химоружия, обсудят последствия приписываемой РФ "кибератаки на ОЗХО", а также проведут переговоры с представителями "Восточного партнерства".