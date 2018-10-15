На территории Российского культурного центра в Каире открыли бюст Примакова

КАИР, 15 окт — РИА Новости. Бюст Евгения Примакова был торжественно открыт в воскресенье в Каире на территории Российского центра науки и культуры.

В церемонии открытия бюста приняли участие президент республики Татарстан Рустам Минниханов, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амру Муса, видные представители египетской общественности. Открытие бюста Примакова приурочено к 75-летию установления российско-египетских дипломатических отношений.

"Евгения Примакова я знал на протяжении многих лет. Это был большой друг всех арабов, в том числе он был личным другом многих лидеров арабских стран, искренне ратовал и принимал участие в урегулировании конфликтов на всём Ближнем Востоке", — рассказал во время открытия памятника Амру Муса.

Евгения Примакова многое связывало с Египтом на протяжении полувека. Впервые в Каир будущий глава МИД и правительства приехал в конце шестидесятых годов прошлого столетия, где он несколько лет проработал в качестве собственного корреспондента газеты "Правда".

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял правительство, МИД, СВР. Двадцать четвертого марта 1999 года возглавлявший правительство РФ Евгений Примаков, который летел с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. Это событие вошло в историю как "разворот над Атлантикой".

Примаков скончался на 86-м году жизни 26 июня 2015 года.