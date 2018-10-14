Российский посол осмотрел генконсульство в Сан-Франциско

ВАЛЕХО (США), 14 окт — РИА Новости. Российские дипломаты со стороны осмотрели здание генконсульства РФ в Сан-Франциско, а также дом, где жил генеральный консул России в этом городе, сообщил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы вместе с моими коллегами посмотрели наше здание, где жил наш генеральный консул. После этого подошли к нашему консульству. Пустые здания, нет там российских дипломатов. Это печально", — сказал он.

Он выразил надежду, что настанет время, когда в США осознают необходимость возвращения этих и других отобранных зданий.

"Думаю, что в этом случае просто будут гораздо лучше развиваться российско-американские отношения", — добавил дипломат.

По его словам, во время осмотра к нему никто не подходил.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до конца 24 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.