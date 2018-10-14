В Киеве расследуют нападение на предполагаемый офис Медведчука

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Полиция проводит следственные действия в предполагаемом офисе лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Ранее СМИ сообщили, что группа радикалов напала на здание, в котором, предположительно, располагается офис Медведчука, оставила надписи, разбила окна.

В полиции отметили, что около 19.30 мск в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестные в масках бьют окна и делают надписи на здании на улице Ивана Франко. На вызов направили наряды патрульной полиции и следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции. Однако на момент прибытия правоохранителей нарушители скрылись.

"Наряды обнаружили надписи на фасаде, повреждены окна и роллеты, а также, по словам охранников, в помещение забросили, вероятно, дымовые шашки. Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Полицейские также изучают записи в сети интернет, на которых зафиксированы события под указанным зданием. После проведения проверки будет определена правовая квалификация инцидента", — говорится в сообщении.