Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

"Да, я доверяю ему. Это не значит, что я не могу ошибаться", — сказал Трамп в интервью CBS

Ведущая телеканала напомнила Трампу об обвинениях в адрес Ким Чен Ына, в том числе в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы.

"Мне известно об этих вещах, я не ребенок", — парировал Трамп. По его словам, наличие контакта между ним и Ким Чен Ыном все равно является положительным фактором.

Президент США встречался с северокорейским лидером в Сингапуре в июне, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.