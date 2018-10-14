Российские дипломаты в Израиле отметили 75-летие восстания в Собиборе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Российское посольство и культурный центр в Израиле отметили 75-летие восстания в нацистском лагере смерти Собибор показом выставки и художественного фильма о подвиге узников под предводительством советского офицера Александра Печерского.

На мероприятии в Тель-Авиве посол РФ Анатолий Викторов говорил об общности подходов с Израилем к сохранению памяти об истории Второй мировой войны и противодействию попыткам ее фальсификации.

"Я так считаю, что это наша общая ценность с гражданами Израиля, что мы до сих пор вспоминаем как жертвы, принесенные на алтарь Победы, так и героизм людей, которые внесли свой огромный вклад, и стараемся вместе поддерживать память о тех событиях, о тех годах", — сказал он. "Память важна, чтобы современное молодое поколение знало правду, знало достоверно, что и как происходило. И это важно для того, чтобы не повторилось произошедшее в Европе в 30-е и 40-е годы прошлого столетия", — продолжил дипломат.

Собравшимся показали стендовую выставку о единственном успешном восстании в нацистском лагере за всю историю Второй мировой и фильм "Собибор", повествующий о событиях 75-летней давности. Картину Константина Хабенского, который сыграл в ней главную роль, уже не раз демонстрировали израильской аудитории — в здании Кнессета, национального парламента, еще до ее официальной премьеры, в кинотеатрах и по телевизору. В Тель-Авиве стоит памятник Печерскому, история восстания отражена в экспозиции иерусалимского мемориального комплекса "Яд ва-Шем", где памятную дату отметили во вторник.

"В Израиле память Собибора чтят, о нем хорошо знают… Особенно это важно на фоне того, что в некоторых странах сейчас происходят переписывание и искажение истории, многие приспешники нацистов сейчас не только прекрасно себя чувствуют, и их потомки еще и героями себя ощущают", — сказал российский посол.

"Это абсолютно недопустимо, и здесь у нас с израильскими нашими друзьями полное понимание. В Израиле, в отличие от некоторых стран, памятники не только не сносят, а устанавливают. В честь бойцов Красной армии, в первую очередь, которая внесла решающий вклад в освобождение Европы, прекращение Холокоста и завершение Второй мировой войны Победой над нацистской Германией", — добавил он.