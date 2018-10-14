"Зеленые" получают второй результат на выборах в Баварии

Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

МЮНХЕН, 14 окт — РИА Новости. Партия "Зеленые" получает второй результат на выборах в парламент Баварии, набирая 18,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD.

Выборы в ландтаг крупнейшей немецкой земли Баварии прошли в воскресенье. По их итогам будет сформировано новое правительство. Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 мск).

Результат "Зеленых" на текущих выборах рекордно высок, согласно данным exit poll, партия получает 40 из 180 депутатских кресел в баварском ландтаге.