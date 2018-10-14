Трамп ответил на критику СМИ из-за "симпатий к южанам в Гражданской войне"

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возмутился, что СМИ намекают на его симпатии к рабовладельческим штатам Юга, которые проиграли Гражданскую войну в США 1861-1865 годов.

Вопрос о Гражданской войне до сих пор актуален в американской политике. Левые активисты заявляют о необходимости снести все памятники участникам войны на стороне Юга и запретить символику южан как оскорбительную для расово-этнических меньшинств. Ультраправые, напротив, демонстративно используют символику южан на своих шествиях. Трамп столкнулся с критикой после того, как в пятницу на предвыборном митинге в Огайо рассказал длинный исторический анекдот, в котором с похвалой отозвался о военных талантах главнокомандующего южан Роберта Ли.

"NBC News полностью и намеренно изменило суть и смысл моей истории про генерала Роберта Ли и генерала Улисса Гранта. На самом деле это было публичное выражение признательности бойцу Гранту и великому штату (Огайо), в котором он был рожден. Как обычно, нечестные репортажи. Даже мейнстримные СМИ возмущены!" — написал Трамп в Twitter.

В изложении Трампа анекдот выглядел так: во время Гражданской войны президент США Авраам Линкольн "до фобии" боялся главнокомандующего южан Ли, который был "замечательным генералом". Тогда Линкольн призвал уроженца Огайо Улисса Гранта, который не уступал Ли в талантах и учился вместе с ним в военной академии Уэст-Пойнт. Только Грант, чьим военным талантам не помешала даже "проблема с выпивкой", сумел остановить Ли и выиграть войну, заключил Трамп. Грант был президентом США в 1869-1877 годах.

Телеканал NBC вырезал часть выступления Трампа, где он положительно отзывается о качествах Ли, и сопроводил их в сети микроблогов Twitter следующей фразой: "Президент Трамп на митинге в Огайо cказал, что Роберт Ли "был замечательным генералом" и назвал лидера Конфедерации "потрясающим".

Трампа уже критиковали за симпатии к ультраправым. Когда в 2017 году произошли столкновения между ультраправыми и левыми в Шарлоттсвилле, Трамп осудил насилие и экстремизм, но заявил, что по обе стороны конфликта было "некоторое количество прекрасных людей".