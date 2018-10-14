В Антверпене националисты лидируют на местных выборах

БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Правая партия "Новый фламандский альянс" (N-VA), входящая в состав правящей коалиции в федеральном правительстве Бельгии, лидирует на местных выборах в Антверпене, ключевом городе для оценки расклада политических сил в преддверии парламентских выборов.

Как передает телерадиокомпания RTL Info, вопреки опасениям политологов, партия, выступающая против неконтролируемой массовой миграции, лидирует с 38,7% голосов на региональных выборах в Антверпене.

Это первые предварительные данные после подсчёта результатов на 95 из 782 участках.

Прошедшие воскресенье в Бельгии местные выборы, на которых 8 миллионам избирателей предстояло выбрать представителей в 580 муниципальных советов, покажут расклад политических сил перед федеральными выборами весной 2019 года.

В Бельгии многие политики федерального и регионального уровней участвуют также и в местных выборах, поэтому интригой голосования станет оценка доверия избирателей к наиболее активным в стране политическим силам и персоналиям. Нынешняя федеральная правительственная коалиция состоит из либеральных партий "Реформаторское движение" (MR) и "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD), а также фламандской националистической N-VA и фламандских христианских демократов (CD&V, правоцентристы).

По итогам предыдущих выборов в местные органы власти губернатором крупнейшего в стране города Антверпена, который долгие годы управлялся социалистами, стал лидер "Нового фламандского альянса" (N-VA) Барт де Вевер. Голосование в Антверпене рассматривается многими наблюдателями как репетиция будущих общенациональных выборов в миниатюре, учитывая, что N-VA состоит здесь в коалиции с теми же либералами из Open Vld и христианскими демократами из CD&V.