Тягнибок не собирается баллотироваться в президенты Украины

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины, запланированных на 2019 год.

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года.

"Я не буду баллотироваться в президенты … Единственным решением мы решили поддержать кандидата от националистических сил Руслана Кошулинского", — приводит слова Тягнибока интернет-издание "Украинская правда" перед маршем УПА* в Киеве.

По данным издания, Кошулинский является замглавы партии "Свобода", в прошлом созыве Верховной рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.

* Экстремистская организация, запрещенная в России