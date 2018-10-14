Красный Крест призвал освободить медработников, похищенных в Нигерии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (ICRC) призывает правительство Нигерии добиться освобождения похищенных ранее в стране террористами медицинских сотрудников, отмечая, что это нужно сделать в ближайшие сутки, сообщается в пресс-релизе комитета.
Over 7 months ago, our colleagues Hauwa and Alice were abducted in northern Nigeria. We have been told in 24 hours they will be executed.— ICRC (@ICRC) 14 октября 2018 г.
We issue an urgent plea for their lives.
To their abductors: Please show mercy. Let them go home to their families.https://t.co/FubA6c9sTg pic.twitter.com/nbIGMPJ3K4
"Международный комитет Красного Креста обращается со срочным публичным призывом к нигерийскому правительству, к сообществам и лицам, имеющим влияние, добиться освобождения двух медицинских работников, похищенных на северо-востоке Нигерии ранее в этом году", — сообщается в релизе. Отмечается, что менее чем через 24 часа могут убить "еще одного медицинского работника".
Комитет обратился к западноафриканскому филиалу "Исламского государства"*, удерживающему женщин в плену, с призывом "не убивать еще одного невинного медицинского работника".
По данным комитета, сотрудница больницы ICRC Хаува Мохаммед Лиман была похищена 1 марта вместе с медсестрой Элис Локшой, работавшей в центре ЮНИСЕФ.
"Хаува и Элис — медицинские работники, которые решили работать и помогать находящимся в уязвимом положении общинам в (городе) Ранн, пострадавшим от насилия", — заявил глава миссии ICRC в бассейне озера Чад Мамаду Соу (Mamadou Sow).
Комитет отмечается в релизе, еще один медицинский сотрудник ICRC Сайфура Хуссейни Ахмед Хорса (Saifura Hussaini Ahmed Khorsa), взятая в плен вместе с Лиман и Локшой, была убита похитителями в сентябре. Комитет также призывает добиться освобождения похищенной в феврале 15-летней школьницы Леа Шарибу (Leah Sharibu)
*Террористическая организация, запрещенная в России.