Красный Крест призвал освободить медработников, похищенных в Нигерии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (ICRC) призывает правительство Нигерии добиться освобождения похищенных ранее в стране террористами медицинских сотрудников, отмечая, что это нужно сделать в ближайшие сутки, сообщается в пресс-релизе комитета.

Over 7 months ago, our colleagues Hauwa and Alice were abducted in northern Nigeria. We have been told in 24 hours they will be executed.



We issue an urgent plea for their lives.



To their abductors: Please show mercy. Let them go home to their families.https://t.co/FubA6c9sTg pic.twitter.com/nbIGMPJ3K4 — ICRC (@ICRC) 14 октября 2018 г.

​"Международный комитет Красного Креста обращается со срочным публичным призывом к нигерийскому правительству, к сообществам и лицам, имеющим влияние, добиться освобождения двух медицинских работников, похищенных на северо-востоке Нигерии ранее в этом году", — сообщается в релизе. Отмечается, что менее чем через 24 часа могут убить "еще одного медицинского работника".

Комитет обратился к западноафриканскому филиалу "Исламского государства"*, удерживающему женщин в плену, с призывом "не убивать еще одного невинного медицинского работника".

По данным комитета, сотрудница больницы ICRC Хаува Мохаммед Лиман была похищена 1 марта вместе с медсестрой Элис Локшой, работавшей в центре ЮНИСЕФ.

"Хаува и Элис — медицинские работники, которые решили работать и помогать находящимся в уязвимом положении общинам в (городе) Ранн, пострадавшим от насилия", — заявил глава миссии ICRC в бассейне озера Чад Мамаду Соу (Mamadou Sow).

Комитет отмечается в релизе, еще один медицинский сотрудник ICRC Сайфура Хуссейни Ахмед Хорса (Saifura Hussaini Ahmed Khorsa), взятая в плен вместе с Лиман и Локшой, была убита похитителями в сентябре. Комитет также призывает добиться освобождения похищенной в феврале 15-летней школьницы Леа Шарибу (Leah Sharibu)

*Террористическая организация, запрещенная в России.