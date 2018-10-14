В Одесской области недовольные застройкой побережья жители перекрыли трассу

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Жители поселка Затока Одесской области перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья, сообщает агентство УНН.

"Движение транспорта перекрыто в районе станции "Солнечная". Люди протестуют против передачи земельных участков в прибрежной зоне для застройки. Они уже заявили, что акция бессрочная. В мероприятии принимают участие около сотни митингующих", — говорится в сообщении.

По данным агентства, участники акции пропускают автомобили экстренных служб.

На месте работают правоохранители, чтобы не допустить провокаций и столкновений. Полиция пытается договориться с митингующими о восстановлении движения транспорта.