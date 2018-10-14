КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Неизвестные напали на руководителя организации "Полк Победы", проводящей на Украине акции по аналогии с "Бессмертным полком", Андрея Иванова в Запорожье, сообщает в воскресенье местное издание Zanoza.

Как сообщает издание, Иванов анонсировал в воскресенье проведение митинга на Аллее славы в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Перед началом акации Иванов с соратниками сидел в кафе "Фиеста" на бульваре Шевченко, когда к его столику подошли несколько человек. Между ними и организаторами митинга завязалась потасовка, после чего на руководителя "Полка Победы" вылили зеленку. Досталось и тем, кто сидел с Ивановым за одним столиком", — говорится в сообщении.

В кафе вызвали полицию и ликвидируют следы зеленки. Митинг, несмотря на происшествие, всё равно пройдет, сообщили организаторы.