В Сети рассказали Порошенко, от чего на самом деле "корчит" Москву

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко о раздражающих Россию "брендах".

Ранее украинский лидер заявил, что Вооруженные силы, Нацгвардия и автокефальная церковь являются тремя "брендами" страны, от которых "больше всего корчит Москву".

"Все верно — корчит от смеха!" — уточнил @AlexandrGunich.

"В этой новости надо слово "бренда" заменить на "бреда"", — съязвил @Vitavit71.

"Н" лишняя" — присоединилась Ирина Кольцова.

"Хмм, что-то я не заметила, чтобы кого-то "корчило" от выкидонов Украины. Да, часто заявления Порошенко только вызывают смех, но не более", — написала Анна Таврическая.

Некоторые пользователи ВКонтакте нашли объяснение неоднозначным высказыванием украинского президента.

"Опять выпил?", — поинтересовался Дмитрий Юдин.

"Он по ходу без Москвы вообще жить не может", — отметил Станислав Алексеев.

"В цирк ходить не надо!" — заключила Василиса Прекраснова.

Порошенко в настоящий момент добивается признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя ранее обещал не вмешиваться в дела церкви. Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине. В РПЦ отмечают, что подобное решение нанесет катастрофический вред судьбам миллионов людей во всем православном мире.