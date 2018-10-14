В Сети рассказали Порошенко, от чего на самом деле "корчит" Москву

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко о раздражающих Россию "брендах".
"Все верно — корчит от смеха!" — уточнил @AlexandrGunich.
"В этой новости надо слово "бренда" заменить на "бреда"", — съязвил @Vitavit71.
"Н" лишняя" — присоединилась Ирина Кольцова.
Некоторые пользователи ВКонтакте нашли объяснение неоднозначным высказыванием украинского президента.
"Опять выпил?", — поинтересовался Дмитрий Юдин.
"Он по ходу без Москвы вообще жить не может", — отметил Станислав Алексеев.
Порошенко в настоящий момент добивается признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя ранее обещал не вмешиваться в дела церкви. Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине. В РПЦ отмечают, что подобное решение нанесет катастрофический вред судьбам миллионов людей во всем православном мире.