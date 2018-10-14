В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко об украинских "брендах"

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю предстоящего предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Киеве. 14 октября 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю предстоящего предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Киеве. 14 октября 2018

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о трех раздражающих Москву украинских "брендах". Об этом сообщает RT.

По его мнению, это не что иное, как "пародия на силу и религиозное вероопределение".

"Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира… Но это черный юмор, потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, еще никогда в истории не приводила к спокойной жизни", — заявил он.

При этом Бальбек отметил, что под "настоящими" украинскими брендами можно подразумевать "хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь".

Ранее Порошенко в Twitter назвал Вооруженные силы, Национальную гвардию и автокефальную церковь "украинскими брендами", от которых, по его словам, "сейчас больше всего корчит Москву".

Спор об автокефалии

Несмотря на то что президент Украины обещал не вмешиваться в дела церкви, сейчас он добивается признания неканонических религиозных структур, а также создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

На этой неделе Константинопольский патриархат объявил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также восстанавливает ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное патриарху) в Киеве. Кроме того, он решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера Украинской автокефальной православной церкви (еще одной неканонической структуры) Макария.

К тому же Константинополь фактически заявил о правах на Украину, отозвав обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.

В РПЦ решения Синода назвали легализацией раскола. Они могут нанести катастрофический вред и затронуть судьбы миллионов людей во всем православном мире.

УПЦ допустила, что может разорвать общение с Константинополем и наложить анафему на константинопольского патриарха Варфоломея, поскольку считает решение Константинополя неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.