В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко об украинских "брендах"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о трех раздражающих Москву украинских "брендах". Об этом сообщает RT.
"Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира… Но это черный юмор, потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, еще никогда в истории не приводила к спокойной жизни", — заявил он.
При этом Бальбек отметил, что под "настоящими" украинскими брендами можно подразумевать "хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь".
Ранее Порошенко в Twitter назвал Вооруженные силы, Национальную гвардию и автокефальную церковь "украинскими брендами", от которых, по его словам, "сейчас больше всего корчит Москву".
Спор об автокефалии
Несмотря на то что президент Украины обещал не вмешиваться в дела церкви, сейчас он добивается признания неканонических религиозных структур, а также создания в стране единой поместной автокефальной церкви.
К тому же Константинополь фактически заявил о правах на Украину, отозвав обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.
УПЦ допустила, что может разорвать общение с Константинополем и наложить анафему на константинопольского патриарха Варфоломея, поскольку считает решение Константинополя неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.