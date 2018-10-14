Израиль пригрозил ХАМАС ударами в случае продолжения беспорядков на границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил "очень мощными ударами" правящему в секторе Газа движению ХАМАС, если оно не остановит массовые пограничные беспорядки.

Угроза прозвучала в ответ на пятничные протесты, в ходе которых несколько палестинцев сломали разделительный забор и, прорвавшись на израильскую сторону, попытались напасть на позиции военных, но были убиты ответным огнем.

"Мы очень близки к иного рода действиям, которые будут включать очень мощные удары. Если у ХАМАС есть рассудок, они прекратят огонь и беспорядки немедленно", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании своего кабинета.

О возможности новой военной операции в палестинском анклаве в воскресенье говорил и министр обороны Авигдор Либерман. "Мы подошли к стадии, когда обязаны нанести по ХАМАС самый мощный удар, какой только можно вообразить", — сказал он в интервью новостному интернет-ресурсу "Уай-нет".

В пятницу на границе сектора Газа с Израилем погибли по меньшей мере шестеро участников так называемого "марша возвращения" — бессрочной протестной акции, которая продолжается больше полугода, регулярно перерастает в столкновения с военными и унесла за все время проведения жизни свыше 200 палестинцев.

Помимо этого, за последние месяцы палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.

Либерман назвал насилие на границе стратегическим оружием ХАМАС, с помощью которого движение добивается полного снятия блокады с подконтрольного ему анклава.

"Без договоренностей о возвращении пленных, без разоружения, без отказа от основополагающего пункта своей программы — уничтожения Израиля. Это нестерпимая ситуация, в которой нам ничего не остается, кроме как нанести по ним удар", — сказал министр.