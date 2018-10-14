Немецкий политолог прокомментировал земельные выборы в Баварии

МЮНХЕН (Германия), 14 окт – РИА Новости. Христианско-социальному союзу (ХСС) необходимо сплотиться, чтобы снова вернуть доверие избирателей, сказал РИА Новости баварский политолог Йоханнес Айгельсрайтер.

В воскресенье в Баварии проходят парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство земли. По данным опроса исследовательской группы "Выборы" для телеканала ZDF, рейтинг Христианско-социального союза (ХСС), десятилетиями доминировавшего в регионе, составляет лишь 34%. На втором месте партия "Зеленые" с рекордно высоким показателем в 19%. На третьем — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с поддержкой 12% респондентов.

По его мнению Айгельсрайтера, обсуждение темы безопасности в связи с притоком беженцев и мигрантов в контексте выборов в баварский парламент неуместно, поскольку в таком случае "несколько путают федеральную и земельную политику".

Эксперт отмечает, что основная проблема ХСС, сказавшаяся на снижении рейтинга, – это спор внутри самой партии. "Это спор внутри ХСС, о руководстве ХСС, а также о том, следует ли больше ориентироваться на политику Меркель или снова идти собственным путем", — отмечает политолог.

ХСС как "сестринской" партии ХДС нужно в этой сложной ситуации дать понять жителям, что они являются самостоятельной партией, продолжает Айгельсрайтер, что крайне проблематично, потому что внутри ХСС есть много внутрипартийных течений.

"Баварские избиратели хотят иметь сплоченную партию, действующую единодушно. Я считаю, это главная проблема ХСС. Если они смогут действовать более сплоченно, ХСС снова сможет рассчитывать на лучший результат", — резюмировал эксперт.

ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель и сильнейшая партия Баварии — правит в регионе непрерывно с момента образования ФРГ. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.