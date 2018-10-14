В Брюсселе рассказали о проблемах при голосовании на местных выборах

БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Выборы в местные органы власти, которые проходят в воскресенье в Бельгии, начались в Брюсселе с технической заминки, которая не позволила вовремя открыть 47 участков, сообщил городской информационный портал Bx1.

Голосование в Брюсселе проходит с использованием автоматизированной компьютерной системы, в отношении которой представители ряда общественных организаций ранее высказывали критику. В 2014 году при подсчете голосов в компьютерной системе произошел сбой, который вызвал значительную задержку с объявлением результатов.

"Техническая проблема помешала открытию 47 избирательных участков в Брюсселе в ходе муниципальных выборов, сообщили в воскресенье в администрации местных органов власти Брюссельского региона. Тридцать из них все еще не были открыты по состоянию на 10.00 (11.00 мск)", — сообщил городской портал. Участки должны были открыться в 8.00 (9.00 мск).

"Проблема связана с нераспознанием USB-накопителей, которые позволяют записывать результаты. Туда были отправлены резервные USB-накопители", — указывается в сообщении.

Чтобы избежать очередей, избирателей перенаправляют на другие участки. Власти заявляют, что эта ситуация не скажется на голосовании. Между тем, как сообщил телеканал RTBF, перед некоторыми участками все же наблюдались длинные очереди.

С опозданием открылся также один из участков в городе Льеже на западе страны. В городе Нивеле отстоять в очереди в связи с задержкой при открытии участка пришлось министру регионального правительства, добавляет канал.

В Бельгии в воскресенье проходят выборы в местные органы власти, более чем 8 миллионам избирателям предстоит избрать представителей в 580 муниципальных советов. Голосование рассматривают как репетицию перед федеральными парламентскими выборами 2019 года.