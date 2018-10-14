СМИ: Трамп определился с кандидатом на пост юрисконсульта Белого дома

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность юрисконсульта Белого дома вашингтонского специалиста по коммерческому праву Пэта Чиполлоне (Pat Cipollone), сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

На данный момент пост юрисконсульта Белого дома занимает Дон Макган.

По словам одного из источников издания, Чиполлоне уже начал процесс заполнения необходимых документов.

"Он не является очевидным выбором. Не политический парень, как Дон. Не связан с Капитолийским холмом и, в отличие от Дона, не знает всех сенаторов", — сообщили источники издания. При этом отмечается, что Чиполлоне "уважаемый адвокат".

В свою очередь газета Washington Post пишет, что Трамп сообщил Чиполлоне о своем решении на прошлой неделе.