Ющенко рассказал, какой должна быть внешняя политика Украины

МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что внешняя политика Киева должна быть многовекторной, включающей экономические отношения с Россией.

"В качестве президента я свой первый визит совершил в Москву, хотя по убеждениям я — европеец (по ориентации политики — ред.)… Но я поехал в Москву. И пробовал своей нации пояснить, что если ты любишь свою страну, то ты должен понимать, что украинский интерес находится не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге. И если ты желаешь процветания своей нации, то ты должен нести ответственность, как разрабатывать соответствующую политику, в том числе в сторону России", — сказал Ющенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" , показанном в субботу.

По его словам, он "убежден, что в России находится много украинских интересов, которые надо развивать". "Там проживают более 12 миллионов украинцев. Конечно, это очень важно", — сказал Ющенко.

В то же время он отметил, что "простого ответа нет" на вопрос о путях выстраивания политики Киева по отношению к Москве, в том числе в силу текущей политической ситуации, а также настроений в украинском обществе. "Но если говорить стратегически, конечно, для нас важны эти отношения (экономические связи с Россией — ред.)", — подчеркнул Ющенко.