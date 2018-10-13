Ющенко рассказал, какой должна быть внешняя политика Украины

МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что внешняя политика Киева должна быть многовекторной, включающей экономические отношения с Россией.
По его словам, он "убежден, что в России находится много украинских интересов, которые надо развивать". "Там проживают более 12 миллионов украинцев. Конечно, это очень важно", — сказал Ющенко.
В то же время он отметил, что "простого ответа нет" на вопрос о путях выстраивания политики Киева по отношению к Москве, в том числе в силу текущей политической ситуации, а также настроений в украинском обществе. "Но если говорить стратегически, конечно, для нас важны эти отношения (экономические связи с Россией — ред.)", — подчеркнул Ющенко.