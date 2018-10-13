МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что некоторые украинские политики пытаются спекулировать на том, что минский формат переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины себя изжил.
"Признаю (наличие спекуляций на теме минского процесса). Это политика… Одни (политики) двигаются вперед через свою мудрость, а другие — критики, очень часто несостоятельные. Критиковать вообще проще, чем творить. Я этому не удивляюсь", — сказал Ющенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу. Таким образом он ответил на вопрос, спекулируют ли некоторые украинские политики на теме минского процесса, говоря о том, что "Минск" себя изжил.
По его словам, "простого решения (конфликта), которое бы включало один компонент — выполни его и достигнешь заветного разрешения проблемы — такого сценария нет". "Значительная часть политикума сегодня исходит из того, что "Минск" делает свою работу. С другой стороны, он нуждается в модернизации", — отметил экс-президент. Он заявил, что за четыре года "не удалось разрешить ни одного из десяти пунктов, озаглавленных в минском процессе".