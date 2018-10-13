МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что некоторые украинские политики пытаются спекулировать на том, что минский формат переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины себя изжил.

В сентябре постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в очередной раз предложил перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. Ранее в ДНР заявили, что Минск — это единственная официальная площадка для мирного диалога между Киевом и республиками Донбасса.

"Признаю (наличие спекуляций на теме минского процесса). Это политика… Одни (политики) двигаются вперед через свою мудрость, а другие — критики, очень часто несостоятельные. Критиковать вообще проще, чем творить. Я этому не удивляюсь", — сказал Ющенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу. Таким образом он ответил на вопрос, спекулируют ли некоторые украинские политики на теме минского процесса, говоря о том, что "Минск" себя изжил.

По его словам, "простого решения (конфликта), которое бы включало один компонент — выполни его и достигнешь заветного разрешения проблемы — такого сценария нет". "Значительная часть политикума сегодня исходит из того, что "Минск" делает свою работу. С другой стороны, он нуждается в модернизации", — отметил экс-президент. Он заявил, что за четыре года "не удалось разрешить ни одного из десяти пунктов, озаглавленных в минском процессе".