Экс-дипломат утверждает, что Запад не обещал не расширять НАТО

БРЮССЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Запад на переговорах об объединении Германии не брал на себя никаких обязательств не расширять НАТО на восток, заявил в субботу на конференции британский дипломат Роберт Бринкли, которого процитировала представитель альянса.

В феврале 1990 года в ходе переговоров о воссоединении Германии Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Однако обязательства были нарушены.

"Неверно, что НАТО обещала не расширяться во время переговоров в формате "2+4" по воссоединению Германии, говорит бывший британский дипломат Роберт Бринкли, который был там", — сообщила в субботу в своем аккаунте в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Бринкли, в 1989-90 годах работавший в Бонне, а позднее служивший послом на Украине, выступал в субботу на конференции в Лондоне "Холодная война: тогда и сейчас".

"Соглашение было о том, что объединенная Германия вступит в НАТО и не будет ядерного оружия на территории бывшей ГДР", — добавила Лунгеску со ссылкой на выступавшего дипломата.

Президент и МИД России неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран. Так, Владимир Путин в июле заявлял, что Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, и тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.