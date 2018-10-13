Климкин раскрыл детали встречи с украинскими венграми

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Нельзя идти назад в вопросе сокращения обучения на Украине на языках нацменьшинств, но надо продолжать консультации с представителями венгерской общины Закарпатья, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Климкин в субботу в Ужгороде встретился с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

"Была очень хорошая беседа. Очень честный разговор по всем вопросам. Что меня беспокоит? С одной стороны, у нас есть понимание, что назад идти нельзя, что статус-кво, возвращение к нему невозможно, что нам нужно идти вперед", — заявил Климкин, чьи слова передает информагентство УНИАН.

При этом он отметил, что "существует определенное недоверие отдельных лидеров венгерской общины к целям нашего закона".

"Поэтому я снова сказал: его цель отнюдь не ассимиляция, не частичная, не полная ассимиляция. Его цель — не сделать венгров менее венграми. Его цель — не сменить венгерское образование украинским. Его цель очень проста: научить всех приемлемому уровню украинского языка для того, чтобы открыть шансы в жизни", — подчеркнул Климкин.

"Я считаю, что должны продолжать сейчас образовательные консультации", — подчеркнул он.