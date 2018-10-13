В ЛНР высмеяли заявление Киева о сбитом в Донбассе беспилотнике

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко назвал "фейком" и высмеял заявление украинских силовиков о сбитом в Донбассе беспилотном летательном аппарате, якобы принадлежащем ополченцам.

Ранее украинские силовики заявили, что в районе населенного пункта Боровское сбили БПЛА "Орлан-10", принадлежащий ополченцам, который, по данным ВС Украины, выполнял разведывательный полет в Донбассе. Ряд украинских СМИ опубликовал фото беспилотника.

"Украинские СМИ продолжают выпускать фейки, обвиняющие Народную милицию ЛНР. По поводу принадлежности Народной милиции к изображенному на фото БПЛА заявляю, что мы были бы рады, если у нас на вооружении стояли такие летательные аппараты, однако таковых у нас никогда не было и на сегодняшний день нет", — заявил Марочко журналистам.

Марочко назвал данную новость "фейком" и привел ряд фактов в пользу своего утверждения.

"О том, что провокационная новость сделана наспех, говорит и ряд фактов в сообщении. Например, в сообщениях говорится, что БПЛА был сбит "меткой очередью" из авиационной пушки и пулеметов вертолета украинских ВВС Ми-24. Люди, имеющие хоть небольшое представление о военном деле, понимают, что осталось бы от беспилотника, если бы его прошила очередь из штатного вооружения Ми-24. Я уверен, что фотографировать было бы абсолютно нечего! Но мы видим на фото целый, практически исправный аппарат! Подобных фотографий очень много в сети интернет", — подчеркнул Марочко.

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