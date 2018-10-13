В ДТП в Финляндии погибли три человека

ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт — РИА Новости. Три молодых человека погибли, один получил серьезные ранения в дорожно-транспортном происшествии недалеко от населенного пункта Коккола в северо-западной Финляндии, сообщает в субботу полиция страны.

"Все четверо были из Калайоки и родились в 2000-х годах. Водителю было 18 лет, трое пассажиров были несовершеннолетними. Водитель и один из погибших пассажиров были братьями", — говорится в сообщении полиции.

Автомобиль врезался в барьер дорожного ограждения, пролетел около 50 метров, несколько раз перевернувшись, и приземлился на крышу.

Водителя подозревают в нарушении правил дорожной безопасности, превышении скорости, а также в причинении травм и смерти по неосторожности.

Полиция продолжает выяснение причин аварии.

В Калайоки, где проживают около 12 тысяч человек, ДТП имеет большой резонанс. "Гибель молодых людей затронула всех", — сказал настоятель местного лютеранского прихода Кари Лаури в интервью таблоиду Ilta-Sanomat.