И. о. главы ЛНР возглавил колонну из 500 мотоциклов на закрытии мотосезона

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник с президентом отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" Виталием Кишкиновым возглавили колонну из более чем 500 мотоциклистов из Луганской и Донецкой народных республик, а также Российской Федерации на мотопробеге, посвященном закрытию мотосезона в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Я хотел лично посмотреть на это мероприятие. Это (мотоклуб "Ночные волки". — Прим. ред.) объединяет людей, это объединяет нас, это наша мощь. Это русские мотоциклисты. Сезон в целом прошел хорошо. Все самое хорошее впереди", — сказал Пасечник журналистам.

Он сообщил, что в следующем году планирует принять участие в открытии мотосезона в Луганске и сделать участие в этом мероприятии традицией. В этом году и. о. главы ЛНР возглавил колонну на мотоцикле советского производства М-72.

"На закрытие мотосезона гостей приезжает меньше, чем на открытие. В такие теплые последние дни однозначно закрытие сезона проводят многие наши отделения по России. Но тем не менее нас не оставляют наши братья из других отделений мотоклуба "Ночные волки". Здесь присутствуют отделения "Белгород", "Ростов", "Краснодар", ну и конечно, Луганск и Донецк. Всего порядка 500-600 мотоциклистов присутствуют на пробеге", — рассказал журналистам президент отделения "Донбасс".