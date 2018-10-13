Порошенко призвал как можно скорее принять изменения в конституцию Украины

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в конституцию страны, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время, сообщает пресс-служба президента в субботу после его выступления в Херсонской области.

Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС).

"Несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа. 321 голос "за". Более нежели конституционное большинство является твердым залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", — сказал президент.

"Думаю, что сейчас, когда судьба законопроекта в ваших руках (Конституционного суда — ред.), мы также сможем сделать все, чтобы в ближайшее время мы имели возможность рассмотреть в первом чтении в Верховной раде эти конституционные изменения и на следующей сессии принять его в целом", — заявил Порошенко в понедельник на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.