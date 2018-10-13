В Таиланде поймали заключенных, бежавших из суда на автозаке

БАНГКОК, 13 окт – РИА Новости. Трое заключенных в провинции Чумпхон на юге Таиланда, бежавших в четверг из здания суда, угнав автозак, пойманы в субботу в одном из горных районов той же провинции, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Беглецов задержал в субботу в 06.20 (02.20 мск) сводный отряд полиции, военнослужащих и тюремной охраны после того, как власти получили сообщение от местных жителей о том, что бежавшие находятся на горе Тха Тхонг в 15 км от места побега, и прячутся в одной из горных пещер, говорится в сообщении.

Накануне брошенный спецавтомобиль для перевозки заключенных был обнаружен в 10 км от здания суда у подножия горы, сообщает издание.

Трое заключенных, бежавших в четверг из здания суда на угнанном ими спецавтомобиле, были среди пяти человек, попытавшихся совершить побег, воспользовавшись тем, что с ними в момент прибытия в суд был только один охранник. Трое арестантов, заметив, что охранник оставил ключ от автомобиля в замке зажигания, прыгнули в машину и уехали, двое других попытались просто убежать от здания суда. Одного из них сбил угнанный его товарищами автозак, и его моментально схватили подоспевшие полицейские из охраны суда, а второго позже поймали на одной из улиц неподалеку от здания суда. Все попытавшиеся бежать заключенные были в момент побега закованы в железные ножные и ручные кандалы, соединенные тяжелыми железными цепями, в которые в Таиланде заковывают заключенных для поездки в суд.