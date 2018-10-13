Снаряд у школы в Лисичанске упал в результате учений ВСУ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Падение снаряда на территорию школы в подконтрольном украинским силовикам Лисичанске стало результатом учений ВС Украины в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в субботу на брифинге.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на территорию школы в Лисичанске Луганской области упала часть ракеты, детей эвакуировали. Позже силовики заявили, что сбили ударный беспилотник ополченцев.

"Командование операции Объединенных сил не прекращает проводить учения и тренировки подразделений ВС Украины, подвергая риску жизни мирных граждан. Так, в ходе проведения зенитно-ракетным дивизионом 53 бригады ВСУ учения с боевой стрельбой по воздушным целям условного противника было выпущено несколько ракет из ЗРК "Оса", — рассказал Марочко, сославшись на данные разведки.

Он пояснил, что вследствие низкого профессионального уровня украинских военных одна из выпущенных ракет упала на территорию школы №27 в Лисичанске. "Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС стали обвинять Народную милицию ЛНР в применении ударных беспилотных летательных аппаратов по территории, подконтрольной Киеву, и рассказывать о героических подвигах своих доблестных подразделений ПВО, якобы сбивших наш беспилотник", — заметил Марочко.