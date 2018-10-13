На арсенале в Черниговской области за утро произошел один взрыв

Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Всего один взрыв произошел за утро субботы на арсенале в Черниговской области, на месте начал работать пожарный поезд после очистки путей, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, но в субботу наблюдаются единичные взрывы.

"С 8.00 до 12.00 наблюдался только один взрыв на технической территории. На арсенале продолжает работать аэроразведка, пожарные танки, инженерная и пожарная техника ВС Украины", — говорится в сообщении на сайте минобороны.

Также сообщается, что после очистки железнодорожных путей по периметру технической территории начал работу пожарный поезд, которым подается вода к местам тушения.

На сайте Черниговской областной администрации сообщается, что на утро субботы в регионе продолжают работать два эвакуационных пункта, куда эвакуировали людей из-за ЧП на арсенале, в этих пунктах остаются около 90 человек. Сообщается, что местные власти обсудили вопрос восстановления зданий и домов, завершение разминирования частных домов, после – железнодорожных путей.