СМИ назвали возможных кандидатов на должность постпреда США при ООН

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает две кандидатуры на должность постпреда при ООН после ухода Никки Хейли, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Источники отметили, что президент хотел бы назначить на эту должность женщину. Кроме того, в Белом доме придерживаются мнения, что из соображений безопасности будущего постпреда стоит выбрать из нынешних сотрудников администрации.
"Если брать кого-то со стороны, ему придется пройти через процедуру заполнения документации, проверки анкетных данных и финансовой проверки, что может занять довольно много времени", — отметил один из источников издания.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли объявила, что покинет свой пост в конце года. После этого Трамп заявил, что надеется вновь увидеть Хейли в своей администрации.