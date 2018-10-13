Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Украина и Япония провели первые в истории консультации по вопросам безопасности, подписав меморандум о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает в субботу минобороны Украины.

"В министерстве иностранных дел Японии 12 октября состоялись первые с момента провозглашения независимости Украины украинско-японские консультации по вопросам безопасности", — говорится в сообщении на сайте минобороны.

Сообщается, что украинскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко, японскую — генеральный директор по международным вопросам бюро оборонной политики министерства обороны Хидэо Судзуки и заместитель генерального директора европейского бюро МИД Хидеки Уяма.

По данным минобороны, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов в сфере безопасности, обменялись взглядами на актуальные и будущие угрозы и вызовы региональной и мировой безопасности, определили пути дальнейшего развития сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

"В тот же день в министерстве обороны Японии состоялась церемония подписания меморандума между министерством обороны Украины и министерством обороны Японии о сотрудничестве и обменах в сфере обороны. Меморандум является первым в истории двусторонних отношений документом, который официально подтверждает намерения сторон развивать сотрудничество в оборонной сфере и определяет главные направления сотрудничества", — говорится в сообщении.