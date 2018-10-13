Глава МВФ пока не отменила поездку на форум в Эр-Рияде

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что шокирована исчезновением саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, но от своих планов посетить форум "Будущая инвестиционная инициатива" в Эр-Рияде пока не отказывается, сообщает телеканал NBC.

Выступая перед журналистами на Бали, где проходят совещания МВФ и Всемирного банка, Лагард отметила важность соблюдения прав человека и обеспечения свободы информации. По ее словам, она шокирована сообщениями о Хашукджи, но ей "нужно вести дела МВФ во всех уголках мира и с разными правительствами".

"Когда я еду в страну, я всегда открыто выражаю свое мнение, вы знаете. На сегодняшний момент я намерена не менять свои планы и очень внимательно следить за информацией, которая будет поступать в ближайшие дни", — заявила она.

Второй форум "Будущая инвестиционная инициатива" пройдет в столице Саудовской Аравии 23-25 октября под председательством наследного принца, который также возглавляет совет по экономическим вопросам и общественный инвестиционный фонд. Ряд крупных компаний уже отказались от участия в крупном форуме на фоне сообщений о возможном убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.