Интенсивность взрывов под Черниговом сократилась до одного в час

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Уменьшение интенсивности детонации боеприпасов до одного взрыва в час наблюдается на арсенале в Черниговской области, сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В четверг в Минобороны сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, однако в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов.

"По состоянию на 7 часов 13 октября наблюдается уменьшение интенсивности детонации боеприпасов (один взрыв в час). Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

По данным ведомства, с начала тушения сброшено 554 тонны воды, пожарно-спасательными подразделениями организованы заполнение водой пожарного водоема на территории арсенала и бесперебойная заправка водой пожарных танков Минобороны. За время тушения ликвидированы два пожара лесного настила на общей площади 1,8 гектара.

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Сообщается, что, согласно утвержденному премьер-министром Украины плану, пиротехнические подразделения продолжают очистку 16-километровой зоны, прилегающей к арсеналу.

В течение суток проводилась очистка в 16 населенных пунктах, расположенных вокруг арсенала, завершены работы в шести населенных пунктах, всего очистили от боеприпасов 4 тысяч 871 домохозяйств, 46 километров трасс линий электропередачи, изъяли 1 тысячу 134 взрывоопасных предметов.